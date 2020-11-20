Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 20 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.59 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.00 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasasının kapanış saatinde 7.54 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.5178 TL seviyesini, en yüksek ise 7.6175 TL seviyesini görürken; saat 14.12 itibarıyla 7.5925 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0382 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0082 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0817 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.12 oranında düşüşle 92.40 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1858 seviyelerinde hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.82 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

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