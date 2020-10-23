Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 23 Ekim güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.37 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.92 TL seviyesinde hareket ederken, haftanın son işlem gününe 7.95 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.9310 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9594 TL seviyesini görürken; saat 09.46 itibarıyla 7.9463 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3993 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3782 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.3784 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.11 oranında yükselişle 93.06 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1797 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.91 seviyesinde bulunuyor.

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