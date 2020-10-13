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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 13 Ekim dolar fiyatları

13.10.2020 - 09:56 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 13 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.90 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.87 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.89 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8718 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9108 TL seviyesini görürken; saat 14.14 itibarıyla 7.9073 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3353 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3295 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.3042 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 oranında yükselişle 93.19 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1795 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.58 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.53 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Sanayi Üretimi Endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesin'de ZEW Beklenti Anketi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.


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