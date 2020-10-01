‹ Önceki Haber "Altın fiyatlarında satış baskısı artabilir" "Altın fiyatlarında satış baskısı artabilir" Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 1 Ekim dolar fiyatları

01.10.2020 - 10:24 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 1 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.10 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.71 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.70 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6335 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7487 TL seviyesini görürken; saat 14.29 itibarıyla 7.7436 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.1137 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1051 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0244 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.25 oranında düşüşle 93.66 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1760 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.05 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.16 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edilecek.

Jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışları piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edecek.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -0,15% Hacim : 22.645 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.143 01.10.2020 Yüksek 1.155
Açılış: 1.150
7,7384 Değişim: 0,22%
Düşük 7,6335 01.10.2020 Yüksek 7,7813
Açılış: 7,7213
9,0891 Değişim: 0,36%
Düşük 8,9695 01.10.2020 Yüksek 9,1365
Açılış: 9,0562
474,56 Değişim: 1,61%
Düşük 465,51 01.10.2020 Yüksek 475,28
Açılış: 467,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.