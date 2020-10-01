Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 1 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.10 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.71 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.70 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6335 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7487 TL seviyesini görürken; saat 14.29 itibarıyla 7.7436 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.1137 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1051 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0244 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.25 oranında düşüşle 93.66 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1760 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.05 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.16 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edilecek.

Jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışları piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edecek.

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