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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 30 Eylül güncel döviz fiyatları

30.09.2020 - 09:47 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 30 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.77 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.12 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.85 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.76 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7464 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8384 TL seviyesini görürken; saat 09.43 itibarıyla 7.7793 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.2060 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1290 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.9900 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 oranında düşüşle 93.97 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1728 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.52 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.24 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarıyla salgın sonrası normalleşme adımlarının devam ettiğine dikkati çeken analistler, jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.


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