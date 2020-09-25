Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 25 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.52 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.78 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırım kararı sonrası 7.55 TL seviyesine kadar gerilerken; bu sabah BDDK'nın yurtiçindeki bankaların yurtdışıyla yaptıkları dolar-TL para takası işlemlerine getirdiği sınırlamayı gevşettiği haberinden sonra 7.5122 TL seviyesine kadar geriledi. Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 7.6380 TL seviyesini görürken; saat 09.53 itibarıyla 7.5209 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.9200 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.7811 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6080 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.64 TL seviyesinde hareket ederken, haftanın son işlem gününe 7.62 TL seviyeden başladı.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 oranında düşüşle 94.28 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1674 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.56 seviyesinde bulunuyor.

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