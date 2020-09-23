Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 23 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.69 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.99 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.66 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6530 TL seviyesini, en yüksek ise 7.6959 TL seviyesini görürken; saat 16.04 itibarıyla 7.6930 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0074 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9969 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.8167 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.14 oranında yükselişle 94.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1691 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.97 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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