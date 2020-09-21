Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 21 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.96 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.55 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 7.56 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.5393 TL seviyesini, en yüksek ise 7.6182 TL seviyesini görürken; saat 16.00 itibarıyla 7.6168 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0029 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9695 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7901 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.53 oranında yükselişle 93.42 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1771 seviyelerinde bulunuyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.84 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Etiketler