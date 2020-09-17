Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 17 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.54 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.90 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.49 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.50 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4825 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5509 TL seviyesini görürken; saat 12.25 itibarıyla 7.5470 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.9184 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9043 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7855 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.17 oranında yükselişle 93.28 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1787 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.70 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.58 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, BoE'nin faiz oranında ve tahvil alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

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