Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 10 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.46 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.84 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.48 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4679 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4900 TL seviyesini görürken; saat 10.08 itibarıyla 7.4752 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.8868 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.8439 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7217 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 oranında yükselişle 93.16 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1820 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.05 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.24 seviyesinde bulunuyor.

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