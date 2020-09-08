Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 8 Eylül güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.48 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.83 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.46 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.45 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4364 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4871 TL seviyesini görürken; saat 16.00 itibarıyla 7.4831 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.8473 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.8306 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7611 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.56 oranında yükselişle 93.24 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1801 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.24 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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