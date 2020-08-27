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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 27 Ağustos dolar fiyatları

27.08.2020 - 10:28
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 27 Ağustos dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.35 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.69 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.38 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.36 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3432 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3778 TL seviyesini görürken; saat 10.21 itibarıyla 7.3524 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.7373 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.6970 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7264 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 oranında düşüşle 92.94 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1823 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.29 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.21 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da Jackson Hall toplantısında başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının ve ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.


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