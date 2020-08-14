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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 14 Ağustos dolar fiyatları

14.08.2020 - 09:14 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 14 Ağustos dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.37 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.70 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.31 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 7.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3269 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3778 TL seviyesini görürken; saat 13.09 itibarıyla 7.3757 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.7166 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.7070 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6568 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 93.30 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1798 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.83 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, açıklanan verilere göre Türkiye'de sanayi üretiminin yükseliş eğilimine geçtiğini kaydetti.

Arındırılmamış verilere göre sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artış kaydetti.

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