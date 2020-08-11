Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 11 Ağustos dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.24 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.54 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.31 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.2052 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3506 TL seviyesini görürken; saat 14.13 itibarıyla 7.2456 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.6397 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.5422 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.4897 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.25 oranında düşüşle 93.34 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1785 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.34 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.37 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel bazda daha fazla teşvik ve parasal genişlemeye yönelik beklentilerin artması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasada sıkışıklığı neden olmadan likiditeyi normalleştirme adımlarının dolar kurunun gerilemesini sağladığını kaydetti.

TCMB tarafından bugün yayımlanan duyuruda "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bugünün veri gündeminde, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirten analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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