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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 4 Ağustos döviz fiyatları

04.08.2020 - 10:09 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 4 Ağustos döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.20 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe 6.95 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 6.9269 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9813 TL seviyesini görürken; saat 16.09 itibarıyla 6.9671 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.2461 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.2088 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.0930 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.27 oranında düşüşle 93.79 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1733 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile ABD ve Çin arasında artan gerilime ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Veri gündeminde bugün ABD'nin fabrika siparişleri verisinin öne çıktığını belirten analistler, yurt içinde tahminlerin altında gelen enflasyon verisinin Türk lirası varlıkları destekleyeceğini söyledi.


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