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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 31 Temmuz güncel döviz fiyatları

31.07.2020 - 10:47 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 31 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.25 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda gün içerisinde en düşük 6.9610 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0023 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.51 itibarıyla 6.9610 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.3109 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.2508 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.1590 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.17 oranında yükselişle 92.86 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise Mayıs 2018'den bu yana ilk defa 1.19 seviyesinin üzerini görürken şu dakikalarda 1.1847 seviyelerinde bulunuyor.

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Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin açıklanacağını söyledi.

Teknik açıdan 6.97 TL seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda 7.10-7.20 TL aralığının takip edileceğini aktaran analistler, 6.95 TL'nin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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