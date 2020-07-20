Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 20 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.86 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.83 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.84 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 6.85 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8510 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8624 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.18 itibarıyla 6.8576 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.8694 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.8482 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6656 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 düşüşle 95.82 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1441 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.54 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.22 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Etiketler