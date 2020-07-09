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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 9 Temmuz dolar kuru

09.07.2020 - 10:10 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 9 Temmuz dolar kuru

Dolar fiyatları, yeni güne 6.86 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.77 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.78 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.86 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8526 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8691 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.31 itibarıyla 6.8634 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.8114 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7867 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6933 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 düşüşle 96.38 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1338 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.75 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.96 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber akışının izleneceğini, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Libya ve Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini korunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar kuru 6.84-6.87 TL bandının izleneceğini dile getirdi.

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