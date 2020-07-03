Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 3 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,8555'ten işlem görüyor.

Dün 6,8432-6,8566 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8499'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 6,8555'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 7,7090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,5560'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 97,2 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,12466 seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek aylık 1,13, yıllık yüzde 12,62 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının izleneceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83-6,86 aralığının öne çıktığını kaydetti.

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