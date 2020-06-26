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Dolar fiyatlarında son durum

26.06.2020 - 10:49
Dolar fiyatlarında son durum | Döviz Haberleri

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,8555'ten işlem görüyor.

Dün 6,8616 seviyesin kadar yükselen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi sonrası 6,8385'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışın hemen altında 6,8551'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 6,8555'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,6860'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,5040'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 97,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1211 seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in destek, 6,87'nin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.


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