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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Haziran güncel döviz fiyatları

24.06.2020 - 10:13 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.85 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.74 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.75 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8413 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8609 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.45 itibarıyla 6.8571 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7652 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7502 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5917 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 yükselişle 96.74 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1300 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.94 seviyesinde bulunuyor.


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