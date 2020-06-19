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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 19 Haziran dolar kuru

19.06.2020 - 10:33 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 19 Haziran dolar kuru

Dolar fiyatları, yeni güne 6.85 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.68 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.68 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8469 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8607 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.38 itibarıyla 6.8578 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6986 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6845 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.4862 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 düşüşle 97.51 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1204 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.94 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar kurunda 6.80-6.87 TL bandının öne çıktığını söyledi.


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