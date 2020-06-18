Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 18 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.83 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.71 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8330 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8599 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.32 itibarıyla 6.8572 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7263 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7154 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5921 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 düşüşle 97.09 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1246 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.02 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.16 seviyesinde bulunuyor.

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