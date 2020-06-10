Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 10 Haziran dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.79 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.71 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7765 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8071 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 12.37 itibarıyla 6.7876 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7251 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7110 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6549 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 yükselişle 96.22 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1358 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.16 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.19 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün yayımlanacak kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların beklendiğini belirterek, ayrıca ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin de izleneceğini ifade etti.

Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.70-6.80 TL bandının öne çıktığını bildirdi.

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