Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 9 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.78 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.64 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.78 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7696 TL seviyesini, en yüksek ise 6.7917 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.08 itibarıyla 6.7867 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6727 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6475 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6143 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.20 yükselişle 96.81 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1266 seviyelerinde bulunuyor.

Yaklaşık 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksinin, yarınki ABD Merkez Bankası kararları öncesinde toparlandığına dikkati çeken analistler, 97 seviyesinin üzerinde yeni hedefinin 98.2 direnci olabileceğini söyledi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.81 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar kurunda 6.70-6.80 TL bandının izleneceğini kaydetti.

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