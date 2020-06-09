‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Mayıs ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Mayıs ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 9 Haziran güncel döviz fiyatları

09.06.2020 - 10:22 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 9 Haziran güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.78 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.64 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.78 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7696 TL seviyesini, en yüksek ise 6.7917 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.08 itibarıyla 6.7867 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6727 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6475 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6143 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.20 yükselişle 96.81 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1266 seviyelerinde bulunuyor.

Yaklaşık 3 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksinin, yarınki ABD Merkez Bankası kararları öncesinde toparlandığına dikkati çeken analistler, 97 seviyesinin üzerinde yeni hedefinin 98.2 direnci olabileceğini söyledi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.81 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar kurunda 6.70-6.80 TL bandının izleneceğini kaydetti.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.824 Değişim: -0,74% Hacim : 7.368 Mio.TL Son veri saati : 14:39
Düşük 108.456 09.06.2020 Yüksek 110.330
Açılış: 109.945
6,8044 Değişim: 0,23%
Düşük 6,7696 09.06.2020 Yüksek 6,8064
Açılış: 6,7885
7,6724 Değişim: 0,08%
Düşük 7,6354 09.06.2020 Yüksek 7,6746
Açılış: 7,6665
373,93 Değişim: 0,86%
Düşük 369,17 09.06.2020 Yüksek 374,42
Açılış: 370,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.