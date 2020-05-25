Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 25 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda şu dakikalarda 6.81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.43 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.81 TL seviyesinden tamamlarken; Ramazan Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olarak başladığı yeni haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda gün içerisinde en düşük 6.7958 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8189 TL seviyesini gördü.

Dolar kuru, saat 16.10 itibarıyla 6.8152 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4401 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4311 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3055 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.14 yükselişle 99.73 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0900 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içi ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydederek, Almanya'da IFO endeks verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar kurunda 6.83 TL'nin direnç 6.78 TL'nin destek olarak öne çıktığını belirtti.

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