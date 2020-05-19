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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 19 Mayıs dolar fiyatları )

19.05.2020 - 12:45 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 19 Mayıs dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.87 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.51 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.44 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.88 TL seviyesinden tamamlarken; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bu güne 6.87 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda gün içerisinde en düşük 6.7515 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8867 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.11 itibarıyla 6.7965 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5281 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4410 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3105 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.22 düşüşle 99.45 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0950 seviyelerinde bulunuyor.


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