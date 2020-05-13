Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları ( 13 Mayıs dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, haftanın son ilk işlem gününe 6.99 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.59 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.58 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.99 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9779 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9998 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.03 itibarıyla 6.9846 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6015 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5891 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5910 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 düşüşle 99.89 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0862 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.16 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.16 seviyesinde bulunuyor.

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