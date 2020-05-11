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Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 11 Mayıs güncel döviz fiyatları

11.05.2020 - 09:46 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 11 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftanın son ilk işlem gününe 7.08 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.68 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 7.07 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.66 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.08 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 7.0596 TL seviyesini, en yüksek ise 7.1078 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.03 itibarıyla 7.0752 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7154 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6634 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.7527 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 99.74 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0843 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.00 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.06 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranının, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,6 olarak gerçekleştiğini, yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmadığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar kurunda 7.07 TL seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını kaydetti.

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