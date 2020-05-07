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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 7 Mayıs dolar fiyatları )

07.05.2020 - 10:07
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 7 Mayıs dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 7.22 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.80 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 7.21 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.80 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.19 TL seviyesinde işlem görürken; yeni güne 7.22 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, saat 09.21 itibarıyla 7.2179 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları ise şu dakikalarda 7.8044 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.9370 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 yükselişle 100.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0798 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.47 seviyesinde bulunuyor.

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