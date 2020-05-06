Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 6 Mayıs dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 7.08 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.70 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 7.15 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.72 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.08 TL seviyesinde işlem görürken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 7.0607 TL seviyesini, en yüksek ise 7.1666 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.48 itibarıyla 7.1539 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7454 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7283 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.8724 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.39 yükselişle 100.10 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0799 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.96 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.35 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam, Almanya ve Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınama Yöneticileri Endeksi (PM) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.95-7.15 TL bandının izleneceğini kaydetti.

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