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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları ( 5 Mayıs dolar fiyatları )

05.05.2020 - 10:04 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları ( 5 Mayıs dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 7.04 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.68 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 7.07 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.67 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.0491 TL seviyesinde işlem görürken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 7.0234 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0989 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.50 itibarıyla 7.0792 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7132 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6754 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.8148 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.26 yükselişle 99.75 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0835 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.96 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.35 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve şirket bilançolarının da gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.95-7.10 TL bandının izleneceğini kaydetti.

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