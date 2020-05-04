Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 4 Mayıs dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 7.01 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.67 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 7.04 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.70 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.0086 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya 7.0177 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9956 TL seviyesini, en yüksek ise 7.0502 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.15 itibarıyla 7.0465 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7116 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7096 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.7645 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.34 yükselişle 99.41 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0935 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.91 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtirken; teknik açıdan dolarda 6.95-7.05 TL bandının izleneceğini kaydetti.

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