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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 22 Nisan dolar fiyatları )

22.04.2020 - 09:44 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 22 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.97 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.99 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.97 seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9571 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.9998 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 16.47 itibarıyla 6.9926 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6145 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5940 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6262 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.15 düşüşle 100.11 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0864 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.00 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6.90 TL'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.


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