Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 21 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.94 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.53 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.59 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9352 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.9972 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 17.04 itibarıyla 6.9857 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6000 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5903 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6090 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.13 yükselişle 100.08 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0863 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.64 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de ikinci el konut satışları verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar kurunda 6.90-6.98 TL bandının izleneceğini kaydetti.

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