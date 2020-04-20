Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 20 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.93 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.53 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.53 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.93 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyesinde başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8927 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.9434 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 09.08 itibarıyla 6.9421 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5395 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5309 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6458 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.24 yükselişle 100.02 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0845 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.13 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.22 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler