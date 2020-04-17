Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 17 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.92 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.51 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.89 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.48 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.93 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.92 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8307 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.9555 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 15.50 itibarıyla 6.8922 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5527 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4894 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6087 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.18 düşüşle 99.84 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0866 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.13 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.22 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolarda 6.97 TL'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6.85 TL seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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