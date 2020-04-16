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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 16 Nisan dolar fiyatları )

16.04.2020 - 10:23 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 16 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.91 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.50 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.91 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.52 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.89 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.91 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8896 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.9216 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 11.26 itibarıyla 6.9121 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5446 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5220 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6367 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.41 yükselişle 99.87 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0881 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.24 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.50 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin Kovid-19 nedeniyle ekonomilerde hasara işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, haftalık para be banka istatistikleri, yurt dışında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolarda 6.95 TL'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6.80 TL seviyesinin ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.


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