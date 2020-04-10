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Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 10 Nisan güncel döviz fiyatları

10.04.2020 - 09:53 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 10 Nisan güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.68 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.31 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.69 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.64 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.68 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.6547 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7257 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 16.52 itibarıyla 6.6914 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.3632 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.3279 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3508 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü 2.3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı almasıyla 99.3 seviyesine kadar gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0.10 düşüşle 99.42 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0944 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.55 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.31 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının teşviklerinin küresel piyasalarını desteklediğini belirtti.

Türkiye'de işsizlik oranının ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,8'e gerilediğini anımsatan analistler, yurt dışında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolarda 6.60 TL seviyesinin destek, 6.80 TL'nin direnç konumunda izleneceğini bildirdi.


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