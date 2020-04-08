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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 8 Nisan dolar fiyatları )

08.04.2020 - 10:23 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 8 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.77 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.35 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.77 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.39 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.76 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.77 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7523 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7935 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 16.20 itibarıyla 6.7794 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4022 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.3963 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.4162 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğüne işaret eden analistler, dolarda 6.70 TL - 6.80 TL aralığının izleneceğini bildirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.17 yükselişle 100.07 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0884 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.70 seviyesinde bulunuyor.

 


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