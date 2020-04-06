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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 6 Nisan dolar fiyatları )

06.04.2020 - 09:47
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 6 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.74 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.30 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.72 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.73 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.74 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7200 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7574 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 09.39 itibarıyla 6.7241 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.3209 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.2852 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.2591 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.58 yükselişle 100.76 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0788 seviyelerinde bulunuyor.

 

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.60 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.95 seviyesinde bulunuyor.


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