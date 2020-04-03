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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 3 Nisan dolar fiyatları )

03.04.2020 - 09:35 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 3 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.68 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.24 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.69 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.24 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.61 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 6.68 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.6075 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7114 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 13.02 itibarıyla 6.6924 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.2672 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.2441 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.2370 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolarda 6.70 TL'nin direnç, 6.60 TL'nin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.43 yükselişle 100.61 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0813 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.96 seviyesinde bulunuyor.


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