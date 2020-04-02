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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 2 Nisan dolar fiyatları )

02.04.2020 - 09:41 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 2 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.64 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.31 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.68 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.33 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.68 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.66 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.6438 TL seviyesini görürken; Türkiye piyasaları kapalıyken Asya piyasalarında 6.7126 TL seviyesine kadar yükseldi. Dolar fiyatları, saat 12.00 itibarıyla 6.6856 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.3705 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.3309 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3353 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 düşüşle 99.59 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0919 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.86 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.83 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak korkutucu seviyelere gerilemediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de dış ticaret, haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolarda 6.70 TL'nin direnç, 6.60 TL'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.


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