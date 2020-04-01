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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları ( 1 Nisan dolar fiyatları )

01.04.2020 - 09:36 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları ( 1 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.62 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.31 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.27 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.62 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.6108 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.6512 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 12.09 itibarıyla 6.6467 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.3102 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.2754 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.2189 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.47 yükselişle 99.51 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0941 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.55 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.22 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, dün aldığı kararlarla destekleyici adımlara devam ettiğinin altını çizen analistler, teknik açıdan dolarda 6.70 TL'nin direnç, 6.55 TL'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.


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