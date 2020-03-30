Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 30 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.49 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.19 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.52 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.21 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 6.44 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.49 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.4403 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.5360 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 10.39 itibarıyla 6.5209 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.2400 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.2175 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.0361 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.56 yükselişle 98.92 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1074 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.30 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile yerini negatif seyre bıraktı.

ABD'de geçen hafta genelinde, tarihte görülmemiş ekonomi teşviklerinin desteği ile gerileyen dolar endeksi, salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişelerle yükselişe geçerek 99 seviyelerinde dengelendi.

Kovid-19 salgında dünya genelinde vaka sayısı 700 bini aşarken, ABD ile Avrupa'da yavaşlamayan artış sayısı, küresel ekonomi üzerindeki risklerin de devam etmesine neden oluyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma günü ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.5250 TL ve 6.55 TL'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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