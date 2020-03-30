‹ Önceki Haber Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi Sonraki Haber › Gram altın fiyatlarında tarihi rekor Gram altın fiyatlarında tarihi rekor

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 30 Mart dolar fiyatları )

30.03.2020 - 10:48
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 30 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.49 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.19 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.52 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.21 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 6.44 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.49 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.4403 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.5360 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 10.39 itibarıyla 6.5209 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.2400 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.2175 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.0361 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.56 yükselişle 98.92 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1074 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.30 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile yerini negatif seyre bıraktı.

ABD'de geçen hafta genelinde, tarihte görülmemiş ekonomi teşviklerinin desteği ile gerileyen dolar endeksi, salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişelerle yükselişe geçerek 99 seviyelerinde dengelendi.

Kovid-19 salgında dünya genelinde vaka sayısı 700 bini aşarken, ABD ile Avrupa'da yavaşlamayan artış sayısı, küresel ekonomi üzerindeki risklerin de devam etmesine neden oluyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma günü ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.5250 TL ve 6.55 TL'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
88.404 Değişim: 0,32% Hacim : 2.642 Mio.TL Son veri saati : 11:46
Düşük 86.815 30.03.2020 Yüksek 88.456
Açılış: 87.937
6,4978 Değişim: 0,75%
Düşük 6,4403 30.03.2020 Yüksek 6,5360
Açılış: 6,4494
7,2035 Değişim: 0,26%
Düşük 7,1420 30.03.2020 Yüksek 7,2400
Açılış: 7,1849
339,27 Değişim: 0,36%
Düşük 335,69 30.03.2020 Yüksek 340,71
Açılış: 338,06
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.