Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 23 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.56 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.06 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.10 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 6.55 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.56 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.5266 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.6087 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 16.00 itibarıyla 6.5879 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.10.95 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.1060 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.6602 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtirken; teknik açıdan dolarda 6.60 TL'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.78 düşüşle 102.02 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0783 seviyelerinde bulunuyor.

Geçen hafta güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımlarıyla 103 seviyesini test eden ve cuma gününü 101.9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksinde 101-103 bandı takip edilecek.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.26 seviyesinde bulunuyor.

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