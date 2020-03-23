‹ Önceki Haber Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek Sonraki Haber › Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 23 Mart dolar fiyatları )

23.03.2020 - 09:35 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 23 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.56 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.06 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.10 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 6.55 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.56 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.5266 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.6087 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 16.00 itibarıyla 6.5879 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.10.95 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.1060 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.6602 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtirken; teknik açıdan dolarda 6.60 TL'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.78 düşüşle 102.02 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0783 seviyelerinde bulunuyor.

Geçen hafta güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımlarıyla 103 seviyesini test eden ve cuma gününü 101.9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksinde 101-103 bandı takip edilecek.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.26 seviyesinde bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
84.246 Değişim: -1,81% Hacim : 8.187 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 82.528 23.03.2020 Yüksek 86.587
Açılış: 83.044
6,5872 Değişim: 0,52%
Düşük 6,5266 23.03.2020 Yüksek 6,6094
Açılış: 6,5528
7,0843 Değişim: 0,89%
Düşük 6,9716 23.03.2020 Yüksek 7,1305
Açılış: 7,0216
328,71 Değişim: 4,08%
Düşük 313,06 23.03.2020 Yüksek 329,01
Açılış: 315,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.