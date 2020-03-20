Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 20 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.50 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.01 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.53 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.53 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.50 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.4561 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.5532 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 17.18 itibarıyla 6.5351 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.0307 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.0253 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.7508 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi dün 1.0655 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, şu dakikalarda yüzde 0.49 artışla 1.0739 seviyesinden işlem görüyor.

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Güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile yükselişini sürdüren dolar endeksi, dün 2017 yıl başından bu yana en yüksek seviye olan 102.9'a çıkmasının ardından şu sıralarda yüzde 0.85 oranında düşüşle 101.88 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolarda 6.50 TL'nin direnç olarak takip edileceğini belirtti.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.90 seviyesinde bulunuyor.

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