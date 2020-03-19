Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 19 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.49 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.08 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.54 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.02 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.47 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.49 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.4647 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.5461 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 15.29 itibarıyla 6.5434 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.1299 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.0285 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 7.5825 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1.10'un altına gerileyerek şu dakikalarda 1.0731 seviyesinden işlem görüyor.

Güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile yükselişini sürdüren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 1.06 yükselişle 102.23 seviyesinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.77 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.18 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,55'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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