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Dolar ne kadar? ( 31 Temmuz dolar fiyatları )

31.07.2017 - 09:41 | Son Güncelleme : 31.07.2017 - 11:46

Dolar fiyatları haftaya 3.53 seviyesinde başlarken, piyasalar iç ve dış veri gündemini izlenecek. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, ABD'nin hafta sonunda Kuzey Kore ve Rusya ile olan tansiyonunun artması ve jeopolitik riskin artma eğiliminin dolar açısından bir baskı unsuru olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma adımlarının yavaş ilerleyeceği, Merkez Bankası'nın (TCMB) da sıkı politikasını sürdüreceğine yönelik açıklamaları geçen hafta TL'de iyimserliğe neden olurken, dolar/TL yeni haftaya 3.53 civarında başladı.

Cuma günü saat 17.30'da 3.5319/3.5325 seviyesinde olan dolar/TL yeni haftaya 3.53 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 09.44 itibarıyla 3.5330 seviyesinden işlem görürken, euro/TL 4.1453 seviyesindeydi. Euro/TL ise aynı dakikalarda yüzde 0,17 düşüşle 1.1733 seviyesinde işlem gördü.

Öte yandan Kuzey Kore'nin Cuma günü geç saatlerde yeni bir füze denemesinde bulunması ise yatırımcılarda huzursuzluk yaratıyor.

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BU VERİLER İZLENECEK

Yurt içinde bugün saat 10.00'da Haziran ayı dış ticaret dengesi ve ikinci çeyrek turizm gelirleri açıklanacak. Yurt dışında ise saat 09.00'da Almanya perakende satışlar, saat 12.00'de Euro bölgesi TÜFE ve işsizlik, saat 16.45'te ABD Chicago PMI, saat 17.00'de ise ABD bekleyen konut satışları verileri açıklanacak.

Öte yandan piyasalar asıl olarak yarın açıklanacak olan enflasyon raporunu izleyecek.

DOLARDA SİYASİ RİSK!

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, ABD'nin hafta sonunda Kuzey Kore ve Rusya ile olan tansiyonunun artması ve jeopolitik riskin artma eğiliminin dolar açısından bir baskı unsuru olduğunu söyleyerek, "Volatilitenin azalması ile beraber TL de belli bir fiyat bandı içerisinde kaldı. Bu haftaki önemli haber akışı ise ciddi anlamda bu volatilitenin hafta içinde artmasına neden olabilecek. Teknik olarak 3.52 ve 3.50 alt tarafta izlememiz gereken destekler olmaya devam ediyor, 3.54 üzeri ise TL için daha riskli bir bölgeye geçiş demek olacaktır" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 10.62 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 11.53 oldu.

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