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Dolar fiyatlarında düşüş sürer mi?

04.05.2017 - 09:17 | Son Güncelleme : 04.05.2017 - 11:58

Fed kararları dolar fiyatlarında anlamlı bir değişim yaratmazken, yeni güne 3.53 seviyesinden başladı. Uzmanlar dolar fiyatlarında 3.50 seviyesinin test edilebileceğini belirtiyor. Dolar fiyatları dış piyasaları izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması ve bu yıl iki artırım hedefini koruduğu sinyalini vermesi sonrası gelişmiş ülke para birimlerine yönelik risk iştahında anlamlı bir değişim olmazken, dolar/TL'de de 3.54 civarında hareket sürüyor.

Dün saat 16.43'te 3.5340/3.5351 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.53 seviyesinden başladı. Dolar kuru en yüksek 3.5480 en düşük 3.5286 seviyesini gördü. Dolar fiyatları saat 11.55 itibarıyla 3.5460 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise güne 3.85 seviyesinden başlarken aynı dakikalarda 3.8734 seviyesinden işlem gördü.

Euro dolar karşısında yüzde 0.3 yükselerek 1.0920 seviyesine çıktı.

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Yurtdışı piyasalardaki olumlu havanın yanı sıra TCMB'nin geçen haftaki sürpriz faiz artırımı ardından likidite sıkılaştırmasına devam etmesi de TL'yi destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

DOLAR YEN KARŞISINDA 6 AYIN ZİRVESİNDE

Dolar yen karşısında, Fed'in Haziran ayında faiz artırımı olasılığını artıran açıklaması sonrası değer kazandı. Dolar/yen paritesi, 112.89 ile altı haftanın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri vererek 112.79 seviyesine geldi.

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GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 10.55'te Almanya hizmetler PMI, saat 11.00'de Euro bölgesi imalat PMI, saat 15.30'da ABD dış ticaret dengesi, işsizlik maaş başvuruları, istihdam maliyetleri ve verimlilik verisi ile saat 17.00'de ABD fabrika siparişleri açıklanacak.

DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

ING Bank Özel Bankacılık Stratejisti Pınar Uslu, Fed'in dünkü açıklamalarının yatırımcıların Haziran'da bir faiz artırımı beklentisini korumasına neden olduğunu ve ABD tahvil faizlerinin yükseldiğini, doların değer kazandığını söyledi.

Fed iki günlük toplantısı sonrası faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda sabit tutarken, zayıf birinci çeyrek ekonomik büyümenin geçici olduğunu belirtti ve istihdam piyasasındaki güçlenmenin altını çizerek bu yıl hâlâ iki kez daha faizleri artırmak hedefi doğrultusunda ilerlediği sinyalini verdi.

CME Group verilerine göre piyasa işlemcileri Fed'in açıklamasından önce yüzde 63 şans verdikleri Haziran ayında bir faiz artışına şimdi yüzde 72 şans veriyorlar.

ABD'de yarınki istihdam verisinin Haziran'da faiz artırımı konusunda piyasalara ipucu verebileceğini söyleyen Uslu, "Kısa vadede TL'nin yönü açısından bu verinin yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin yarın akşam yapması olası Türkiye ile ilgili kredi notu değerlendirmeleri takip edilecek. Hafta sonu Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu da küresel risk iştahı üzerinde etkili olacak" dedi.

Dolar/TL'nin şimdilik 3.53 seviyesinden fazla uzaklaşamadığını söyleyen Uslu, "Kurda 3.5160 ve 3.50 iki destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Risk iştahını olumsuz etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda kısa vadede 3.50 seviyesi test edilebilir, 3.55 ise ilk direnç" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.42, valörde son işlemde yüzde 10.38 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.32, valörde son işlemde yüzde 10.30 seviyesindeydi. 


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